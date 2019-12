Polizisten stellen unhaltbare Zustände in Restaurants in Palma fest

Bei einer Großinspektion von zehn Restaurants im Stadtteil Son Gotleu in Palma de Mallorca haben Beamte der spanischen Nationalpolizei und Beschäftigte der Gesundheitsbehörde bedenkliche Zustände festgestellt. Nach einer Pressemitteilung vom Sonntag wurden in der Küche eines der Etablissements lebende Tiere in Käfigen entdeckt sowie fliegende Tauben. Zudem waren dort Lebensmittel nicht ordnungsgemäß gelagert worden.

Bei der am Donnerstag großflächig durchgeführten Aktion wurden zwei Arbeitnehmer festgenommen, die sich illegal in Spanien aufhielten.

Die Polizei war nach anonymen Hinweisen von ehemaligen Mitarbeitern dieser Restaurants, Bars und Lebensmittelgeschäfte auf die Etablissements aufmerksam geworden. (it)