Leiche aus Hafenbecken beim Paseo Marítimo gezogen

Im Hafenbecken unweit des Uferboulevards Paseo Marítimo in Palma de Mallorca ist ein junger Mann ertrunken. Hilfskräfte zogen den 31-Jährigen am Freitagmorgen aus dem Wasser. Sie versuchten ihn eine Stunde lang zu reanimieren, doch all dies war vergeblich.

Nach anfänglicher Unklarheit über die umstände der Tragödie wurde bekannt, dass Polizisten sahen, wie der Mann vom Ufer ins Wasser stürzte.

Zwischen dem Bürgersteig und dem Wasser gibt es am Paseo Marítimo keine Begrenzung. Wer dort in der Nähe zahlreicher Partylokale im Dunkeln betrunken herumläuft, läuft Gefahr, den Halt zu verlieren und ins Meer zu fallen. (it)