Das wird an Weihnachten auf Mallorca gegessen

Auf Mallorca mögen die Bewohner Fleisch für den Weihnachtstisch. So viel steht fest, sieht man sich in den Einkaufskörben in den Supermärkten um. Trotz der gestiegenen Preise für Schweinefleisch wird dies beispielsweise am Mercat d'Olivar besonders häufig gekauft, wie Redakteure der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora bei einer Tour durch die Hallen in der Altstadt feststellten. Außerdem beliebt seien Truthahn und Landhühner.

Eines der am meisten aufgetischten Gerichte ist immer noch Spanferkel. Das ganze Ferkel von fünf bis sechs Kilo kostet hier bis zu 98 Euro. Auch Lendenbraten entsteht daraus.

Aus dem Hähnchenfleisch werden vor allem "Escaldums" gemacht, dabei werden die ausgelösten Hähnchenteile mit Kartoffeln und Gemüse scharf angebraten und im Bräter mit Weißwein abgelöscht gegart. Traditionell kommen noch frische Mandeln hinzu.

Die Fischstände seien ebenso gut besucht gewesen, aufgrund der Wetterlage allerdings mit weniger Angebot als sonst. Calamares und Tintenfische sind typische Gerichte des Weihnachtsessens auf der Insel.

Schließlich wird auch auf Mallorca Gans gegessen: Auf dem Markt in Palma etwa gibt es eine gefüllte Gans für 69 Euro pro Kilo oder gefüllten Fasan zu 55 Euro pro Kilo. Für das kalte Büfett gibt es Wurst-Aufschnitt aller Art und als Nachspeise "Huevos hilados", eine eigentlich aus Portugal stammende Süßspeise mit Eiern.