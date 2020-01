Bauer bricht sich Bein bei Lamm-Attacke

Ein Landwirt aus der Gemeinde Llucmajor auf Mallorca wurde von einem Lamm angegriffen und musste mit Schienbeinbruch ins Krankenhaus. Das berichtet die Zeitung Ultima Hora.

Der Mann sei in einem Gehege am Arbeiten gewesen, in dem er mehrere Schafe und ein Lamm hält. Dieses sei wahrscheinlich nervös geworden, als ein Hund auftauchte. Das Lamm habe offenbar versucht, den Hund anzugreifen, der Leidtragende der Lamm-Attacke war aber der Bauer. Er wurde den Angaben zufolge gerammt und ging mit starken Schmerzen zu Boden.

Im Klinikum Son Llàtzer attestierte man einen Schienbeinbruch. Das Opfer musste zwei Tage stationär behandelt werden und sich einer Operation unterziehen.