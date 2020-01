Warnstufe Orange bei heftigem Seegang am Sonntag

Das Wetter auf Mallorca wird am Wochenende teilweise nass. Nach einem weitgehend noch trockenen Samstag beginnt es in der Nacht zum Sonntag zu regnen. Danach gesellt sich ein unangenehmer Nordost-Sturm dazu, der so stark ist, dass wegen hohen Seegangs rund um Mallorca ab 11 Uhr die Warnstufe Orange gilt.

Auch für den Montag wird mit zum Teil heftigem Dauerregen gerechnet. Das nasse Wetter setzt sich auch an den Folgetagen fort, wiewohl sich die Sonne dann immer mal wieder blicken lässt. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1300 Meter.

Mit den Temperaturen geht es nach unten, allerdings nicht so viel: Von 17 Grad am Freitag sinken die Werte auf 15 Grad am Sonntag. Nachts bwegen sich die Temperaturen im oberen einstelligen Bereich. (it)