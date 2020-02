Mobile Einheiten sollen leichte Coronavirus-Fälle betreuen

Die balearischen Gesundheitsbehörden bereiten sich auf eine größere Anzahl an Infektionen mit dem Coronvirus vor. "Wir planen mobile Behandlungseinheiten für Hausbesuche bei leichteren Erkrankungsfällen", erklärte Behördenleiterin Maria Antònia Font am Dienstag.

Dazu soll eine Liste mit freiwilligem medizinischem Personal erstellt werden, auf das im Bedarfsfall zurückgegriffen wird. Sie sollen Kranke versorgen, die an leichteren Symptomen wie Fieber oder trockenem Husten leiden. Die Betroffenen werden in solchen Fällen angewiesen, zu Hause zu bleiben und telefonisch oder per Hausbesuch betreut.

Der Vorschlag wurde am Dienstag im Coronavirus-Ausschuss vorgestellt. Spanien und die Balearen befinden sich zurzeit noch in der Phase der Eindämmung des Virus. "Personen, bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht, befinden sich zu Hause und werden vom Rettungsdienst 061 betreut, bis das Ergebnis des Tests vorliegt", ergänzte Font.