Neuer Corona-Verdachtsfall auf Mallorca

Auf Mallorca ist eine weitere Person positiv auf das derzeit grassierende Coronavirus Covid-19 getestet worden. Laut Generaldirektorin für Gesundheit ist nur bekannt, dass es sich um eine Frau handelt, deren Persönlichkeitsrechte geschützt werden sollen. Sie befindet sich derzeit in Palmas Krankenhaus Son Espases in Quarantäne. Auch alle Personen, mit denen die Infizierte in Kontakt stand, werden untersucht.

Das ist der zweite Fall auf Mallorca nach dem des britischen Residenten, der am 8. Februar vom Skifahren aus Frankreich zurückgekehrt war und sich dort infiziert hatte.

Am Donnerstag gaben die balearischen Gesundheitsbehörden bekannt, für leichtere Fälle (Fieber, trockener Husten) mobile Behandlungseinheiten für Hausbesuche einrichten zu wollen. Dazu soll eine Liste mit freiwilligem medizinischem Personal erstellt werden, auf das im Bedarfsfall zurückgegriffen wird.

Die Betroffenen werden in solchen Fällen angewiesen, zu Hause zu bleiben und telefonisch oder per Hausbesuch betreut. Das regionale Gesundheitsministerium empfiehlt, im Zweifelsfall den medizinischen Notdienst Salut Respon unter der "061" anzurufen. Dort wird man seinen Bedürfnissen entsprechend vermittelt. (dise)