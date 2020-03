Unbekannte randalieren in Can Picafort und Son Serra

Unbekannte haben in Can Picafort und Son Serra de Marina randaliert und dabei einen Skate Park und Grünanlagen beschädigt. Das Rathaus von Santa Margalida rechnet mit erheblichen Reparaturkosten und erstattete Anzeige bei der Guardia Civil.

So wurden die Rampen des Skate Parks in Can Picafort durch Steinwürfe zerstört. Die ganze Anlage ist nach Polizeiangaben unbenutzbar und muss ersetzt werden. Doch damit nicht genug. Unter anderem wurden auch die Umzäunungen der Paddelanlage und der Grünfläche in der Nähe der Bibliothek zerstört. Die Grünfläche sei erst vor zwei Wochen instand gesetzt worden, beklagte Bürgermeister Joan Monjo.

In Son Serra de Marina waren die Schäden geringer. Dort wurde der Spielplatz beschädigt, auf dem Gelände fanden sich zudem Spuren eines Lagerfeuers.