Madrid beschließt Anlegeverbot für Oceanliner

Die spanische Regierung hat wegen der Coronavirus-Pandemie die Einfahrt sämtlicher Kreuzfahrtschiffe in Häfen des Landes verboten. Diese Maßnahme gilt zunächst bis zum 26. März. Bis Sonntag ist es allerdings noch erlaubt, dass diese Schiffe in spanischen Häfen festmachen, doch Passagiere dürfen nur noch aus- und nicht mehr einsteigen.

Vor einigen Tagen hatten mehrere Kreuzfahrtschiffe mit zahlreichen italienischen Touristen in Palma de Mallorca angelegt, was für Kopfschütteln gesorgt hat, zumal Direktflüge von und nach Italien bis auf Weiteres nicht stattfinden dürfen. Italien ist das von der Pandemie am stärksten betroffene Land in Europa.

Das Verbot kann um weitere 14 Tage verlängert werden, wenn sich die Coronavirus-Situation bis dahin nicht entspannen sollte. Bis zum 26. März sollten zwölf Kreuzfahrtschiffe Palma erreichen. (it)