Sänger von Jamiroquai bei Rally Clásico auf Mallorca

Der Sänger der britischen Band Jamiroquai nimmt an der Rally Clásico auf Mallorca teil, die am Donnerstag in Puerto Portals gestartet ist.

Jason Cheetham, besser bekannt als "Jay Kay", ist eigener Aussage nach großer Autoliebhaber und besitzt 95 eigene Fahrzeuge. Das letzte, einen Porsche, legte er sich nach der Landung am Mittwoch in Palma beim offiziellen Händler zu, wie die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora erfahren hat.

Der 50-Jährige ("Virtual Insanity"), vor allem bekannt für seine ausgefallenen Kopfbedeckungen, war 2019 mit seiner Band Aufhänger beim "Mallorca Live Festival". Der Frontmann nimmt zum ersten Mal an der Insel-Rallye auf Mallorca teil.

In diesem Jahr findet die 16. Auflage statt. Der Event dauert noch bis zum 14. März, das Fahrerlager befindet sich im Hafen von Puerto Portals. Angemeldet wurden 105 Oldtimer, deren Besitzer aus verschiedenen Ländern auf mallorquinischen Landstraßen rund 600 Kilometer zurücklegen werden. (dise)