Seniorin angehustet, Polizist bei Kontrolle gebissen

Die Ausgangssperre stößt bei manchen Anwohnern der Insel auf alles andere als vernunftbegabte Reaktionen. In Manacor hustete ein 19-Jähriger einer älteren Frau ins Gesicht. In Binissalem biss ein Anwohner bei einer Kontrolle einen Polizisten und in Calvià postete ein Jugendlicher auf Instagram, wie er mit seinem Roller unbeschwert durch die Straßen fuhr.

Die Seniorin aus Manacor informierte sofort die Polizei. Der 19-Jährige aus Manacor soll Anwohnerangaben zufolge psychische Probleme haben. Zu dem Vorfall in Binissalem kam es bei einer Polizeikontrolle. Dabei widersetzte sich ein Mann den Anordnungen und biss einen Beamten. Er wurde festgenommen, wegen Angriffs auf die Beamten angezeigt und einem Gericht vorgeführt.

In Calvià muss ein 15-Jähriger mit einer Geldbuße rechnen, der mit Freunden auf Elektrorollern durch die Straßen fuhr. Anwohner alarmierten die Polizei. Die Jugendlichen hatten auf Instagram Videos gepostet, die zeigten, dass sie sich in keiner Weise an den Hausarrest hielten. Dort prahlte der 15-Jährige damit, sich auf der Straße herumzutreiben, um sich Drogen zu beschaffen. Er wurden von den Beamten nach Hause eskortiert.

Die Nationalpolizei verhängte in den vergangenen Stunden 23 Sanktionen wegen Nichtbefolgung der Ausgangssperre, drei auf Ibiza, sieben in Manacor und 13 in Plma. Verstöße ziehen Geldstrafen von 601 bis 30.000 Euro nach sich. (mais)