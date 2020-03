Drei weitere Männer sterben an Corona auf den Balearen

Erneut sind drei Menschen auf den Balearen der Corona-Krankheit erlegen. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" verstarben die Männer in der Nacht zum Sonntag im Son-Espases-Krankenhaus und im Hospital Sant Joan de Deu. Am Sonntag starb ein dritter Mann im Krankenhaus Can Misses auf Ibiza.

Es handelt sich um einen 87-Jährigen, einen 80-Jährigen und einen 85-Jährigen. Alle drei hatten unter ernsten Vorerkrankungen gelitten.

Damit steigt die Zahl der Corona-Toten auf den Balearen auf neun. (it)