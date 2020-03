Deutscher Katamaran coronabedingt vor Port d'Andratx gestoppt

Die Guardia Civil hat wegen des coronabedingten Alarmzustandes in Spanien die Einfahrt eines deutschen Katamarans in den Hafen von Andratx im Südwesten von Mallorca verhindert. Das zwölf Meter lange Boot kam am Dienstag aus Griechenland, wie am Donnerstag bekannt wurde. Jetzt muss die Vertretung der spanischen Zentralregierung noch ihr Okay geben.

Der Katamaran ankert derzeit an der im Sommer von vielen Urleubern besuchten Cala Egos.

Der deutsche Bseitzer ist Resident auf Mallorca und dürfte in normalen Zeiten problemlos in der Bucht von Andratx festmachen. (it)