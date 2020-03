Mallorca und das Coronavirus: Update 30. März

In der Corona-Krise ist ganz am Ende des tunnels ein ganz schwaches Licht zu sehen. Jedenfalls nimmt die Zahl der Neu-Infektionen sowohl auf den Balearen als auch in Gesamt-Spanien ab. Unterdessen gibt es Kritik an der bis zum 9. April verschärften Ausgangssperre.

Rückgang bei neuen Corona-Fällen auf Balearen gemeldet

Die Zahl der neuen Corona-Fälle ist auf den Balearen deutlich zurückgegangen. Waren am Sonntag noch 96 vermeldet worden, so wurde am Montag von lediglich noch 42 gesprochen. Das ist der geringste Anstieg seit dem 21. März und ein Hoffnungsschimmer in der Krise.

Ähnlicher Trend in Gesamt-Spanien

Was die spanienweiten neuen Fälle angeht, so waren es am Montag 6398. Am Sonntag waren es noch 6549 neue Fälle gewesen, am Samstag sogar 8189. Auch hier kann von einem Hoffnungsschimmer geredet werden.

Drei weitere Coronatote auf den Balearen

Auf den Balearen sind innerhalb von 24 Stunden drei weitere Menschen an einer Corona-Infektion gestorben. Das meldete das Gesundheitsministerium der Inseln am Montag. Damit steigt die Zahl der Toten auf den Inseln auf 36.

Unternehmer geißeln verschärfte Ausgangssperre

Die Unternehmen auf den Balearen befürchten wegen der am Wochenende verschärften Ausgangssperre eine noch größere Zerstörung von Arbeitsplätzen. Die Verbände Caeb und Pimem äußerten sich am Wochenende entsprechend alarmiert. Tausende Jobs stünden auf dem Spiel.

Easyjet groundet wegen Corona gesamte Flotte

Die in normalen Zeiten auch zwischen Mallorca und Deutschland verkehrende britische Fluggesellschaft Easyjet hat wegen der Coronakrise ihre gesamte Flotte gegroundet. Dadurch würden Kosten deutlich gesenkt, meldete das Unternehmen am Montag. Den Mitarbeitern würden zwei Monate lang 80 Prozent des Gehalts ausgezahlt.

Mallorca-Flughafen strenger denn je bewacht

Der ohnehin schon sehr leere Flughafen von Mallorca wird momentan wegen der Corona-Pandemie schärfer denn je bewacht. Beamte von Nationalpolizei und Gardia Civil intensivierten in den vergangenen Tagen ihre Arbeit in dem weiträumigen Gebäude. Parallel dazu wurden sämtliche Aus- und Eingänge bis auf einen einzigen verschlossen.

Tuifly: 2021-Flugplan mit Mallorca-Schwerpunkt

Angesichts der Coronakrise hat Tuifly als erste Fluglinie bereits jetzt ihren Flugplan für den Sommer 2021 veröffentlicht. Mallorca spielt darin nach einer Pressemitteilung vom Wochenende die größte Rolle. 70-mal startet der Ferienflieger dann zur Insel. Das Angebot umfasst rund 4,5 Millionen Sitzplätze. Es gehe darum, den Passagieren zusätzliche Flexibilität und Sicherheit bei der Reiseplaung zubieten, heißt es zur Begründung.

Brite nach Attacke auf Polizisten festgenommen

Ein 25-jähriger Brite ist am Sonntagmittag nach einem Spaziergang in der Calle Industria in Palma festgenommen worden. Als der Mann die Beamten erblickte, versteckte er sich zunächst hinter Büschen, stieß die Polizisten weg und versuchte zu flüchten. Nach einer Verfolgungsjagd konnten ihn die Beamten jedoch einholen. Der aggressive Brite versuchte, sich der Festnahme mit aller Gewalt zu widersetzen.