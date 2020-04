Zu diesen Zeiten öffnen die Supermärkte zu Ostern

Auch wenn wegen der Coronakrise sicher eines der ungewöhnlichsten Osterfeste vor der Tür steht, ändert sich für die Supermärkte auf Mallorca nichts. Sie bleiben entsprechend der üblichen Feiertagsregelungen geöffnet.

Das bedeutet, dass der Gründonnerstag und der Ostersamstag ganz normale Einkaufstage sind. Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag bleiben die Supermarkttüren allerdings geschlossen. Geschäfte in touristischen Zonen und kleine Lebensmittelmärkte können, je nach Bedarf, an sämtlichen Osterfeiertagen öffnen.

Die spanische Regierung hatte den autonomen Gemeinschaften des Landes erlaubt, die Öffnungszeiten in diesem Jahr auf alle Feiertage auszudehnen. Die Balearen-Regierung hält dies allerdings nicht für notwendig. Man rechne zu Ostern mit weniger Andrang als in den Vorjahren, hieß es. (mais)