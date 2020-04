Corona-Verbote lassen Hafen-Wasser klar werden

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Restriktionen haben Unerwartetes im Hafenbecken von Palma de Mallorca bewirkt. Das Wasser dort ist momentan kristallklar und an einigen Stellen sogar türkisblau. Das gilt speziell für den Militärhafen Puerto Pí und die ehemalige, nunmehr durch den Paseo Marítimo abgeschnittene Bucht Dársena Bárbara.

Dieses Phänomen war vor einigen Wochen auch in den Kanälen von Venedig beobachtet worden. Italien ist von der Viruskrise viel stärker betroffen.

Normalerweise ist das Meerwasser im Hafen ockerfarben. Das liegt daran, dass zahllose Schiffsschrauben den Schlick aufwirbeln.

Momentan gibt es so wenig Schiffsverkehr in der Bucht von Palma, dass vor einigen Tagen sogar sonst so scheue Delfine an die Ufer gelockt wurden. (it)