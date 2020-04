Krankenhaus schützt sich mit Tauchermasken

Eigentlich waren sie für den Notfall gedacht. Doch im Krankenhaus Son Llàtzer in Palma kommen die Tauchermasken von Decathlon jetzt schon zum Einsatz. Die Masken wurden vorher für den medizinischen Einsatz umgearbeitet.

Nach Angaben der Abteilung für Krankenhaushygiene schützen sie genauso gut wie eine FFP2-Maske vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Masken mit diesem Schutzgrad kommen bei engem Kontakt mit Infizierten zum Einsatz.

In Son Llàtzer wurde am Dienstag auch der erste chirurgische Eingriff an einem Corona-Patienten vorgenommen. Der Mann litt an einer Darmperforation.