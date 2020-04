Pro Tag mehr Geheilte als neue Kranke auf Balearen

Die Zahl der täglich als geheilt aus den Krankenhäusern entlassenen Coronapatienten übersteigt auf den Balearen mittlerweile die der neuen Angesteckten. Dies ist so seit dem 3. April, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Nur am vergangenen Dienstag sei es umgekehrt gewesen, was am generellen Trend aber nichts ändere.

Was den Mittwoch anbelangt, so wurden 79 Genesene aus den Hospitälern entlassen. Es gab dagegen nur 43 Fälle. Insgesamt haben auf den Inseln 616 Menschen die Infektion überstanden.

Ob dieser Trend sich festsetzt, entscheidet sich in den kommenden Tagen. (it)