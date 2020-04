Deutscher Pkw-Fahrer flieht vor Polizisten aus Andratx

Die Gemeinde Andratx im Südwesten von Mallorca wird derzeit von Polizisten besonders hart kontrolliert. Am Mittwoch floh ein Deutscher in seinem Auto aus dem Zentrum des Ortes vor den Ordnungshütern und wurde bis Camp de Mar verfolgt. Der Fahrer behauptete, in einer Drogerie einkaufen zu wollen. Die Polizisten fanden in dem Fahrzeug des Bundesbürgers ein Messer.

Des Weiteren wurden am Mittwoch mehrere weitere Einwohner von Andratx von Lokalpolizisten mit Bußgeldern belegt. Es liegen bereits etwa 200 Anzeigen vor.

Die Guardia Civil hat derweil besonders Port d'Andratx ins Visier genommen. (it)