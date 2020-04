27 neue Fälle auf Balearen, aber 90 weitere Geheilte

Die Coronapandemie-Kurve auf Mallorca und den Nachbarinseln verflacht sich weiter. Wie die Gesundheitsbehörden am Sonntag mitteilten, wurden nach 19 neuen Fällen am Samstag 27 weitere festgestellt. Damit steigt die Zahl der Infektionen auf 1535. Die Zahl der Geheilten ist jedoch ungleich höher und stieg um 90 von 757 auf 848.

Die Landes-Gesundheitsbehörden teilten ferner mit, dass weiterhin 142 Patienten auf Intensivstationen liegen und an mehreren vergangenen Tagen zehn weitere Menschen starben, so dass die Totenzahl nunmehr bei 112 liegt.

Spanienweit stieg die Totenzahl nach 510 am Samstag wieder, und zwar auf 619 neue Fälle am Sonntag. Damit starben bislang 16.972 Menschen an der Coronakrankheit. Die Zahl der Infektionsfälle nahm um 5167 zu, so dass es momentan 166.019 gibt. 62.000 Menschen gelten spanienweit als geheilt. (it)