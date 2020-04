Wieder mehr neue Coronafälle auf den Balearen

Die Zahl der Coronafälle auf den Balearen hat am Mittwoch deutlicher als in den vergangenen Tagen zugenommen. Die Gesundheitsbehörden sprachen von 35 zusätzlichen Fällen, so dass die Gesamtzahl der Infektionen auf 1606 angestiegen ist. Am Dienstag waren es noch lediglich 16 neue Fälle.

Was die Toten anbelangt, so stieg deren Zahl um sieben auf 125, die Zahl der Geheilten stieg von 871 auf 881.

Spanienweit wurden am Mittwoch 523 zusätzliche Tote und 5092 neue Fälle gemeldet. Es starben bislang insgesamt 18.579 Menschen. Das entspricht den Angaben der Gesundheitsbehörden dem Trend der vergangenen Tage. Im gesamten Land gibt es nunmehr 177.633 Infektionsfälle. (it)