Zara näht Schutzkleidung für Ärzte und Schwestern

Normalerweise produziert die spanische Bekleidungskette Zara günstige Mode für die jüngere Generation. In Corona-Zeiten näht man dort nun Schutzkleidung für medizinisches Personal.

Mit Kitteln für Schwestern und Pfleger begann vor vielen Jahren auch die weltweite Karriere von Unternehmenschef Amancio Ortega. Die ersten Exemplare der Neuauflage kamen am Samstag in einem Krankenhaus in La Coruña im Nordwesten Spaniens an und wurden an das Personal verteilt.

🔴🔴🔴 Las batas de Zara ya están llegando a los hospitales. GRACIAS, AMANCIO ORTEGA.#ZARA #Inditex pic.twitter.com/5m3LGUm5SJ — ISABEL GARCÍA TRÍAS 🖤 (@isabeltrias) April 16, 2020

Die Schutzkleidung besteht aus grünem, waschbarem und wasserabweisendem Stoff und wurde nach Vorgaben der Gesundheitsbehörde geschneidert.