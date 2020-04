Mehr Coronafälle, aber kein weiterer Geheilter auf Inseln

Auf Mallorca und den Nachbarinseln steigt die Zahl der Coronakranken weiterhin auf gedämpfter Ebene an. Am Dienstag sprachen die Gesundheitsbehörden von 20, die Zahl der Infektionsfälle stieg damit auf 1808. hinzu kamern vier weitere Tote, so dass deren Zahl auf 161 gestiegen ist.

Die schlechte Nachricht des Tages aus balearischer Sicht ist, dass am Dienstag niemand als geheilt entlassen wurde.

Spanienweit bleibt die Lage verheerend: Die Zahl der Infektionen stieg um fast 3938 auf 204.178. 430 Menschen starben, was sich im Rahmen der vergangenen Tage bewegt. 82.514 gelten inzwischen als geheilt. (it)