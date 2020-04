Zahl neuer Coronafälle weiter niedrig auf Mallorca

Die Zahl der neuen Coronafälle auf Mallorca und den Nachbarinseln bleibt weiterhin auf einem erfreulich niedrigen Niveau. Fünf neue Angesteckte wurden am Montag gemeldet, die Zahl der Infektionen beträgt nunmehr 1859. Hinzu kommen vier weitere Tote, womit die Zahl der Verstorbenen auf 179 gestiegen ist.

Am Sonntag waren auf den Inseln so wenig neue Fälle wie nie seit dem Beginn des sogenannten Alarmzustandes Mitte März registriert worden.

Spanienweit war am Montag die herausragende Nachricht, dass die Zahl der Geheilten die Marke von 100.000 übersprungen hat. Nach unter 300 Toten am Sonntag wurden am Montag 331 vermeldet, so dass deren Gesamtzahl jetzt 23.521 beträgt. Es gab 1831 Neuansteckungen. (it)