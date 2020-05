Erstmals kein Corona-Toter auf Mallorca

Erstmals ist seit Wochen kein Corona-Toter auf Mallorca innerhalb von 24 Stunden zu beklagen. Die Zahl der Todesfälle mit COVID-19 auf den Balearen liegt weiterhin bei 197.

Seit Beginn des Coronavirus-Ausbruchs sind auf den Balearen insgesamt 1908 Menschen an der Krankheit erkrankt, zwischen Samstag und Sonntag kamen sechs neue Fälle hinzu. Fünf Menschen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

1284 Patienten konnten bereits entlassen werden, laut Gesundheitsministerium gibt es derzeit noch 427 aktive positive Fälle.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez forderte in seiner Regierungserklärung am Samstag die Bürger Spaniens auf, sich bewusst zu sein, dass es weitere Ausbrüche geben wird. Diese sollten weiter so gering wie möglich gehalten werden, um das nationale Gesundheitssystem nicht zu belasten.

Sánchez bittet, auch mit der Lockerung der Ausgangssperre, „nicht nachzulassen" und wachsam zu bleiben und weiter: „Wir stehen vor etwas noch nie Dagewesenem." (dise)

Alle Maßnahmen zur Deeskalation finden Sie hier.