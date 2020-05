Corona-Selbsttests jetzt auch auf Mallorca erhältlich

Wer wissen will, ob sich in seinem Körper Corona-Antikörper befinden, kann jetzt in Spanien einen Test kaufen. Er ist online bei web Covidtest erhältlich und kostet 89 Euro. Nach etwa 15 Minuten erfährt man laut der spanischen Zeitung ABC, ob man über die Inmunoglobulinstoffe IgG und IgM verfügt.

Ist das so, so deutet das darauf hin, dass man eine Infektion überstanden hat.

Die Tests können individuell oder in großen Mengen von Unternehmen gekauft werden. Sie wurden aus China importiert und dürfen nur nach Vorlage eines ärztlichen Rezepts ausgeliefert werden. (it)