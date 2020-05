Hotelbuchungen in Spanien schießen nach oben

Unmittelbar nachdem Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez am Samstag seine Landsleute zur Urlaubsplanung aufgefordert hatte, sind die Suchanfragen und Hotelbuchungen beim spanischen Online-Reiseportal Destinia in die Höhe geschossen.

Von 14 bis 19 Uhr stiegen die Anfragen um 142 Prozent, auch die Buchungen nahmen zu. Allerdings wurde nicht bekannt, wie hoch die Anfragen vor Sánchez' Rede waren. Am Mittag hatte der Premier vor dem Parlament in Madrid erklärt, dass die Sommersaison in Spanien nicht verloren sei und touristische Einrichtungen dazu aufgerufen, "in wenigen Tagen" wieder ihren Betrieb aufzunehmen. Gleichzeitig kündigte er an, dass ausländische Touristen ab Juli wieder ins Land dürften.

Am stärksten nachgefragt waren nach Angaben des Reiseportals Benidorm, Salou, Peñíscola, Lloret de Mar, Torremolinos, Cambrils, Benalmádena, Gandía, Mojácar, Santa Susana, Calella und Puerto de la Cruz. Beliebt waren nicht nur Strandhotels, sondern auch Unterkünfte auf dem Land. Besonders begehrt als Reiseziel war auch die Algarve in Portugal.