Mallorca will früher als geplant in Exit-Phase 3 starten

Früher als geplant wollen Mallorca und die Nachbarinseln in die dritte und letzte Phase des spanischen Corona-Exitplans starten. Die Balearen-Regierung hat jetzt in Madrid beantragt, dass der Übergang bereits am 1. Juni und damit am kommenden Montag – eine Woche früher als ursprünglich angedacht – erfolgen soll. Erst am vergangenen Montag war Mallorca in Phase 2 gestartet.

Eigentlich sieht der Exit-Plan des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez (PSOE) und seiner rot-roten Regierung vor, dass jede der insgesamt vier Phasen (0 bis 3) bei "normalem" Verlauf 14 Tage dauert. Nach diesem Schema wäre Mallorca am 8. Juni in Phase 3 gestartet, am 22. Juni wäre der Exit abgeschlossen gewesen. Allerdings war in den vergangenen Tagen aus Madrid durchgeklungen, dass Regionen, in denen das Infektionsgeschehen niedrig ist, die Phasen schneller durchlaufen könnten.

Nach dem Wunsch des Govern könnte sich der Zeitrahmen also verkleinern. Je nach Dauer der Phase 3 würde die "Neue Normalität" dann schon am 8. oder 15. Juni eintreten. Das ist insofern von Bedeutung, als dass der 15. Juni nach wie vor als ein möglicher Stichtag für den Saisonstart auf Mallorca gilt.

Zwar plant Sánchez, dass die Pflicht-Quarantäne für Reisende aus dem Ausland bis einschließlich 30. Juni gilt, allerdings drängt man auf Mallorca darauf, bereits ab Mitte Juni touristische Pilotprojekte zu starten. Von Bedeutung ist der 15. Juni auch, weil Deutschland an diesem Tag seine Reisewarnung für die Staaten der EU sowie die schengen-assoziierten Länder aufheben will und damit faktisch eine breit angelegte Grenzöffnung vollzieht.

Zumindest als sicher gilt, dass die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol die frühe Phase 3 beantragt, damit Flug- und Schifssreisen zwischen den Balearen-Inseln wieder möglich sind und somit erste nationale Touristen Urlaub auf den jeweiligen Nachbarinseln machen können.

Zwar ist es bisher erlaubt, sich innerhalb der eigenen Provinz frei zu bewegen, allerdings ist diese Bewegungsfreiheit im Falle von Provinzen, die aus Inseln bestehen, jeweils nur auf die Insel beschränkt, auf der man seinen Wohnsitz hat. Somit können Mallorquiner derzeit nur Urlaub auf Mallorca, nicht aber auf Ibiza oder Menorca machen.