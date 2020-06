Frau stürzt von Aussichtspunkt El Toro auf Mallorca

Dramatischer Unfall beim Aussichtspunkt El Toro in Calvià im Südwesten von Mallorca: Eine Frau stürzte am Sonntagnachmittag die Klippen hinunter. Zeugen alarmierten den Notruf, in Minutenschnelle trafen Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei vor Ort ein.

Die Frau wurde auf einer Trage vom Unfallort geborgen und ins Krankenhaus von Son Espases in Palma gebracht. Ihr genauer Zustand ist unbekannt, Zeugen berichteten aber, dass sie aus den Ohren geblutet habe, schreibt die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Ersten Polizeiermittlungen zufolge stürzte die Frau von den Stufen zum Aussichtspunkt in felsiges Gelände hinab.