Mallorca und das Coronavirus: Update vom 20. Juni

Spaniens Regierungschef sagt dem Corona-Alarmzustand "Adiós"

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat an diesem Samstag in seiner letzten Fernsehansprache während des Coronavirus-Alarmzustands den Notstand verabschiedet und das Anbrechen der "Neuen Normalität" begrüßt, die an diesem Sonntag, 21. Juni, spanienweit und damit auch auf Mallorca beginnt. "Morgen wird der Alarm aufgehoben. Dank ihm konnten wir Tausende von Leben retten", sagte Sánchez und erinnerte daran, "dass wir nicht nachlassen dürfen."

Corona: Mallorca hat den ersten sicheren Strand in ganz Spanien

In Alcúdia im Norden von Mallorca sind der Notfallplan und die Präventionsprotokolle in Sachen Covid-19 mit dem Siegel "Sichere Strände" ausgestattet worden. Somit ist die Playa von Alcúdia spanienweit der erste Strand, der diese Auszeichnung erhalten hat. Der Gemeinderat von Alcudia hatte sich um diese Zertifizierung bemüht. Sie wurde nach einer Prüfung der Sicherheitsprotokolle des Ortes durch die Zertifizierungsfirma SGS vergeben. Das Unternehmen hatte dafür alle erforderlichen Maßnahmen mit "sehr positiv" bewertet.

Baldige Grenzöffnung lässt Buchungsflut nach Mallorca anschwellen

Die Ankündigung der Öffnung der Grenzen von diesem Sonntag, 21. Juni, an hat in der vergangenen Woche zu einem Anstieg der Nachfrage nach touristischen Reservierungen auf Mallorca aus den wichtigsten europäischen Quellmärkten des Schengen-Raums geführt. Die Anfragen für Reservierungen stammen – abgesehen aus dem wichtigsten Quellmarkt Deutschland – vor allem aus Polen, Tschechien, der Schweiz, Österreich, Italien und Frankreich.

60 Sanitäter überwachen auf Mallorca die Einreise der Urlauber

Am Flughafen von Mallorca sowie in den Seehäfen in Palma und Alcúdia sind derzeit 62 Mitarbeiter damit beschäftigt, den Gesundheitszustand der einreisenden Menschen zu überprüfen. Die Ankömmlinge müssen bei ihrer Ankunft eine dreifache Kontrolle passieren: Zum einen haben sie den Fragebogen, den sie schon während des Fluges oder der Schiffsreise ausfüllen mussten, zu präsentieren. Zum anderen wird ihnen die Körpertemperatur gemessen. Drittens werden sie von medizischem Personal in Augenschein genommen.

98 Tage Alarmzustand: So war das auf Mallorca

Der Alarmzustand, der in Spanien und damit auch auf Mallorca am 14. März ausgerufen worden war, um das Coronavirus einzudämmen, endet in der Nacht von Samstag auf diesen Sonntag, 21. Juni. Damit dauerte der Alarmzustand 98 Tage. 98 Tage, die es in sich hatten: Alarmzustand, Ausgangssperre, mehr als 25.000 Todesfälle, Kurzarbeit, Staatsverschuldung, Deeskalation in vier Phasen, Pilotprojekt, Grenzöffnung ... Hier geht es zur Chronologie



Fünf neue Corona-Infektionen auf Mallorca entdeckt

Auf Mallorca und den Nachbarinseln sind in den vergangenen 24 Stunden fünf neue Corona-Infektionen entdeckt worden, teilte das Gesundheitsministeriums am Samstag mit. Seit Beginn der Gesundheitskrise sind auf den Inseln 224 Patienten mit Covid-19 gestorben und 2279 Menschen infiziert worden. An geheilten Personen wurden bislang 1906 Personen gezählt. Gegenwärtig gibt es 149 aktive positive Fälle. Den Angaben zufolge werden 147 Menschen gegen SARS-CoV-2 behandelt. Davon befinden sich 50 im Krankenhaus (12 auf der Intensivstation).

Palma gibt von Montag an alle Kinderspielplätze frei

Die Zeit des Wartens in Palma de Mallorca ist bald vorbei: Mit Beginn der neuen Woche dürfen die 177 Spielplätze nach der Corona-Pandemie wieder öffnen, können Kinder erneut auf den Schaukeln, Rutschen und Wippen toben. Empfohlen wird von der Stadtverwaltung der Nase-Mund-Schutz für Kinder ab 3 Jahren. Bei Kindern ab 6 Jahren ist er Pflicht, wenn kein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden kann. Ebenso wird empfohlen, dass Eltern und Erziehungsberechtigte die Hände der Kleinen vor und nach der Spielzeit mit alkoholhaltigen Desinfektionsgelen reinigen.

Wie Markthallen auf Mallorca die Coronakrise überstanden haben

Etwas leerer als in Vor-Corona-Zeiten ist es noch im Mercat de Santa Catalina, einem auch bei ausländischen Residenten beliebten Markt in Palma. Dass sich zurzeit weniger von ihnen blicken lassen, mag auch daran liegen, dass die Gastronomie mit ihren Wein- und Häppchenständen erst am Montag wieder öffnen durfte. Anders als die Dorfmärkte der Insel blieben die „Mercados” in Palma während der Pandemie geöffnet. So mancher Händler konnte von der Krise sogar profitieren.