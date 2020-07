Zwei neue lokale Corona-Ausbrüche auf Mallorca und Ibiza

Auf Mallorca und Ibiza sind in den vergangenen Tagen zwei kleinere Corona-Ausbrüche verzeichnet worden. Laut den Gesundheitsbehörden sind in Palma fünf Personen betroffen. Der erste Patient hatte unlängst mit Symptomen das Gesundheitszentrum des Stadtteils La Vileta aufgesucht. Danach wurden vier weitere Kontaktpersonen schnell festgestellt, die in verschiedenen Stadtteilen wohnen.

Der zweite Ausbruch umfasst sieben Personen und wurde auf der Nachbarinsel Ibiza registriert. Bereits am Freitag war der erste Fall bekanntgeworden. Ein Mann wurde in der Klinik Nuestra Señora del Rosario positiv getestet. Danach kontaktierte man am Samstag drei weitere Kontaktpersonen mit Corona. Am Montag kamen noch einmal drei hinzu. Fünf dieser Personen gehören zu einer Familie.

Der bislang größte Ausbruch war vor einigen Wochen im Problemviertel Son Gotleu in Palma festgestellt worden. Dort waren elf Personen einer Familie betroffen. (it)