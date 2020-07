Palma de Mallorca rüstet Polizei-Aufgebot in der Stadt deutlich auf

Die Lokalpolizei von Palma de Mallorca wird in der Stadt schon bald ihr Aufgebot an Beamten deutlich verstärken. 120 zusätzliche Kräfte kommen zum Einsatz, wie am Donnerstag offiziell mitgeteilt wurde.

Der Großteil davon, nämlich 70, wird im Umkreis der Plaça d'Espanya, der Plaça Major, der Kathedrale und auch an Stränden arbeiten.

Für diese Verstärkungsaktion in den Sommerwochen stehen der Stadt 714.000 Euro zur Verfügung. Damit ist es ratsam, sich strenger an Vorschriften wie etwa die Masken-Regeln Masken-Regeln zu halten. (it)