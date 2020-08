Über 1000 Mallorca-Flüge am Wochenende

Reger Flugbetrieb auf den Balearen: Die Flughäfen von Mallorca und den Nachbarinseln verzeichnen an diesem Wochenende insgesamt 1798 Starts und Landungen, der größte Teil davon entfällt auf den Airport von Palma. Nach Angaben des spanischen Flughafenbetreibers AENA stehen balearenweit insgesamt 1158 internationale und 640 nationale Flüge auf dem Programm.

Am Samstag werden demnach allein in Palma de Mallorca 564 Starts und Landungen erfolgen. Von 281 Flügen landen 205 aus dem Ausland und 76 aus Spanien auf der Insel. Von insgesamt 283 Abflügen gehen 209 ins Ausland, 74 sind Inlandsflüge.

Am Sonntag stehen in Palma weitere 543 Flüge auf dem Programm. Von insgesamt 271 Maschinen landen 191 aus dem Ausland kommend in der Inselhauptstadt, 80 kommen aus Spanien. 272 Abflüge gehen 191 ins Ausland, 810 sind Inlandsflüge.