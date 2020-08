31-Jähriger stirbt bei Tauchunfall vor Mallorca

Vor dem zur Gemeinde Andratx gehörenden Ort Sant Elm im Südwesten von Mallorca ist am Sonntag ein Taucher ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde nach offiziellen Angaben schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr unweit der vorgelagerten Insel Dragonera. Die Freundin eines Unterwassersportlers bat zunächst einen anderen Taucher um Hilfe, als ihr Lebensgefährte nach zu langer Zeit aus der Tiefe nicht mehr heraufkam.

Der 31-jährige Spanier wurde bewusstlos auf dem Meeresboden entdeckt. Nachdem der Helfer vergeblich versucht hatte, ihn zu bergen, geriet er selbst in Not, weil er den Druckausgleich nicht korrekt vollzog. Er wurde nach dem Eintreffen von Spezialisten der Polizei in einem Hubschrauber ins Krankenhaus Son Espases gebracht.

Erst Ende Juli war eine aus Tschechien stammende Taucherin in der Cala Marmassen vor Port d'Andratx ums Leben gekommen. (it)