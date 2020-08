Zwei Strände in Alcúdia mussten an drei Tagen zugemacht werden

Die Gemeinde Alcúdia hat die beliebten, auf der Halbinsel La Victòria gelegenen Strände Sant Joan und Sant Pere an drei aufeinanderfolgenden Tagen wegen des zu großen Andrangs schließen müssen. Am Freitag war die Maximalbelegung bereits am Mittag erreicht, so dass die Eingänge zugesperrt werden mussten. Auch am Samstag und Sonntag musste auf die gleiche Weise verfahren werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Playas zugemacht werden mussten. Bereits zwischen dem 8. und 11. August war dies ebenfalls durchgeführt worden.

Unterdessen richtete die Gemeinde eine neue Sektion unter www.alcudiamallorca.com ein, wo man herausfinden kann, ob Strände zu voll sind. (it)