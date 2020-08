Mallorca Magazin Golfcup in Camp de Mar

Golfer verfügen in Corona-Zeiten über einen Vorteil: Sie haben kein Problem damit, bei der Ausübung ihres Lieblingssports den gebührenden Abstand zu wahren. Und so wächst in diesen Tagen die Vorfreude auf den „Mallorca Magazin Golfcup powered by Minkner & Partner”.

Das Turnier wird am Samstag, 26. September, auf dem Platz von Golf de Andratx in Camp de Mar ausgetragen. Die Teilnahme kostet 129 Euro pro Person, Anmeldungen an den Club: info@golfdeandratx.com oder Tel. 971-236280.

Wie bei MM-Events üblich, bekommen die Teilnehmer einiges geboten – natürlich immer unter strenger Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln. Gespielt wird über 18 Loch, das Turnier ist vorgabewirksam.

Los geht es mit Kanonenstart um 10 Uhr. Für Halfway-Verpflegung ist selbstverständlich gesorgt. Im Anschluss an die sportliche Runde folgt der gesellige Teil. Dann wartet im Halfwayhouse ein Büfett, dort findet auch die Siegerehrung statt. Es gibt eine Tombola mit attraktiven Preisen. Für den musikalischen Rahmen ist Rony B. verantwortlich, so wie es schon bei etlichen MM-Golfturnieren der Fall war.