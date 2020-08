Polizei schließt getarnte Nachtbar in Portals Nous

Die Lokalpolizei von Calvià im Südosten von Mallorca hat in Portals Nous ein Restaurant geschlossen, das eigentlich eine Nachtbar war. Die Ordnungshüter schritten am Samstag ein.

Auf Mallorca sind angesichts der Coronakrise sämtliche Nachtbars und Diskotheken bis auf weiteres geschlossen, was auch für den Rest von Spanien gilt.

Außerdem wurden am Wochenende die Personalien von 20 Jugendlichen ohne Mund-Nase-Schutz aufgenommen, die verbotene Trinkgelage im Küstenbereich der Gemeinde veranstaltet hatten. Sechs junge Leute wurden bei Torrenova erwischt, acht Personen am Strand von Cas Català und sechs weitere an der Cala Vinyes. (it)