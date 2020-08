Deià von Flugportal zu einem der 20 schönsten Dörfer Europas erwählt

Für das Flug- und Hotelportal www.jetcost.es ist das im Nordwesten von Mallorca gelegene Dorf Deià eines der 20 überraschendsten in Europa. Auf einer am Dienstag veröffentlichten Liste erscheinen noch drei weitere spanische Orte, nämlich Albarracín in Andalusien, Bulnes in Asturien und Puerto de Mogán auf Gran Canaria.

Weitere der geehrten Dörfer dürften nicht wenigen Urlaubern wohlbekannt sein, etwa Ravello in Italien, Eze in Frankreich, Hallstatt in Österreich, Wengen in der Schweiz, Mittenwald in Deutschland oder Obidos in Portugal.

Jetcost ist ein Vergleichsportal, das Kunden günstige Flüge, Hotels oder Mietwagen sucht. Es ist mit 250 Reisebüros und Fluglinien verbunden. (it)