Die Cala Figuera wurde von Unrat befreit

Die paradiesische Cala Figuera lädt wieder zu unbeschwerten Badefreuden ein. Die Bucht, die zur Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca gehört, war in den vergangenen Tagen von Müll und Unrat überschwemmt worden. Nun haben Mitarbeiter der Gemeinde werke Calvià 2000 sowie Freiwillige des Katastrophenschutzes diesen weggeräumt. Sie sammelten Dutzende Säcke voller Abfall, zudem fanden sie auch Paletten und eine tote Ziege. Auch Kajak-Fahrer halten bei der Aktion.

Mehrere Bürger hatten sich über die Zustände in der Bucht beschwert. Nach Aussagen des Rathauses von Calvià seien die Ansammlungen auf Meeresströmungen zurückzuführen. Diese treiben den Unrat in die Bucht. Zudem sind in diesem Sommer die Boote des balearischen Umweltministeriums nicht unterwegs, sie sammeln Unrat vor den Küsten Mallorcas ein. (cls)