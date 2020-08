Restaurant Asadito an der Playa de Palma steht zum Verkauf

Es ist eines der charakteristischsten Gebäude an der Playa de Palma: das Restaurant "Asadito". Nun steht es zum Verkauf. Das Lokal gehört der Cursach-Gruppe, zu der auch der "Mega-Park" und das BCM in Magaluf zählen. Die Website eines Immobilienbüros gibt einen Preis von 6,5 Millionen an.

Das "Asadito" bietet auf drei Stockwerken Platz für 689 Personen. Es befindet sich in der zweiten Linie der Playa de Palma, zwischen den Balnearios 8 und 9. Die Immobilie verfügt über Räume, in denen Seminare und Feste abgehalten werden können, sowie eine Tiefgarage. Auch die gesamte Einrichtung und das Mobiliar sollen mit veräußert werden. (cls)