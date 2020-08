Bauern auf Mallorca befürchten Ernteausfälle

Das Unwetter, das am Samstag über Mallorca tobte, könnte gebietsweise bis zu 80 Prozent der Ernte zerstört haben. Das teilte am Sonntag der Verband der Jungbauern Asaja mit. Dessen Vorsitzender Joan Simonet sagte, dass besonders Weinstöcke und Olivenbäume um Felanitx und Porreres sowie Banyalbufar in Mitleidenschaft gezogen wurden.

In Santa Maria, Ariany und Manacor ist die Gemüseernte betroffen. Auch wurden Gewächshäuser und andere landwirtschaftliche Gebäude beschädigt. Der Schaden soll in den kommenden Tagen beziffert werden. (cls)