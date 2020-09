Freiwillige räumen im Tramunata-Gebirge auf

Rund 60 freiwillige Helfer sind dieser Tage damit beschäftigt, die Sturmschäden, die die Windhose am vergangenen Wochenende im Tramuntana-Gebirge angerichtet hatte, zu beseitigen. Derzeit sind sie vor allem dabei, Schutt und Geröll sowei Reste von Büschen und umgestürzten Bäumen auf öffentlichen Wegen und Fincas von Esporles wegzuräumen.

Die Helfer wechseln sich in drei verschiedenen Schichten ab und sind besonders an diesem Samstag und am Sonntag aktiv. Die Bürgermeisterin von Esporles ließ außerdem verlauten, dass der Inselrat womöglich am Montag entscheiden wird, ob die Gegend zum Katastrophengebiet erklärt wird, um entsprechen Fördermittel verteilen zu lassen. (cze)