Exhibitionist belästigt Jugendliche in Costa de la Calma

Die Lokalpolizei von Calvià, im Südwesten von Mallorca, hat einen Mann festgenommen, der vor vier Mädchen am Strand von Costa de la Calma masturbiert haben soll. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend, teilte das Rathaus der Gemeinde in einer Pressemitteilung mit.

Die Polizisten fanden auf dem Handy des Mannes Fotos der Jugendlichen. Die Eltern erstatteten Anzeige. (cls)