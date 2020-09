70 Prozent der Corona-Positiven auf Mallorca jünger als 49

Die Corona-Infiozierten auf Mallorca werden immer jünger. Anders als im Frühjahr mit vielen Infektionen bei alten Menschen ergebe sich momentan ein anderes Bild, sagte Balearen-Ministerpräsidsentin Francina Armengol am Dienstag im Regional-Parlament. 70 Prozent der Betroffenen sei weniger als 49 Jahre alt.

Auch die Zahl der positiv getesteten Personen ohne Symptome ist Armengols Angaben zufolge gestiegen. Sie betrage im Augenblick 53 Prozent. Vor wenigen Wochen war noch von mehr als 70 Prozent oder sogar 90 Prozent Menschen ohne Symptome gesprochen worden.

Die Umverteilung der Corona-Fälle auf jüngere Altersgruppen dürfte mit der Tatsache zu tun haben, dass es im Sommer viele illegale Menschenansammlungen vor allem junger Menschen auf Mallorca gegeben hatte. Dazu gehören Trinkgelage an Stränden oder in Gewerbeparks, aber auch úbergroße Familientreffen. (it)