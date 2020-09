Mallorcas größtes Kaufhaus wird 25 Jahre alt

Das größte Kaufhaus von Mallorca, der Corte Inglés am Innenstadtring Avenidas in Palma, wird 25 Jahre alt. Die Errichtung dieses massiven Gebäudes im Jahr 1995 revolutionierte das Einkaufsgefühl auf der Insel, denn davor hatten sich die Bürger in der Regel in kleineren Spezialgeschäften mit Konsumgütern eingedeckt.

Bei diesem Corte Inglés handelt es sich um den ersten, der auf Mallorca gebaut wurde. Wenig später entstand auf dem Gelände der Galerías Preciados an der Prachtmeile Jaime III. das zweite Haus des in Spanien in fast jeder Großstadt vertretenen Konzerns.

Gefeiert wird das Jubiläum angesichts der andauernden Coronakrise nicht. Dennoch will man Kunden mit einer speziellen Preisaktion im Oktober anlässlich dieser 25 Jahre anlocken, wie das Unternehmen mitteilte. (it)