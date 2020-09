Kultlokal in Palma de Mallorca macht zu

Mit der "Bar Barroco" schließt erneut ein Ort seine Pforten in Palma, der vielen Menschen ans Herz gewachsen sein dürfte. Nach 28 Jahren fanden die Betreiber Martín Louro und Eva Durán niemanden, der das Lokal weiter betreiben wollte.

Er habe es seit längerer Zeit angeboten, doch niemand habe Interesse gezeigt, so Louro, und das selbst nicht für eine Monatsmiete von 600 Euro. Die wirtschaftliche Situation sei zu unsicher.

Die "Bar Barroco" war besonders bei einem jungen Publikum beliebt. Die Gäste spielten Backgammon und andere Brettspiele, manchmal war sie stundenlang vollbesetzt. Der Hypnotiseur Germán Rehermann veredelte das Ambiente durch seine manchmal gewagten Aktionen.

In den vergangenen Monaten hatten bereits mehrere bekannte Traditionsgeschäfte in der Insel-Hauptstadt schließen müssen. (it)