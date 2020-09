Männer liefern sich Machetenkampf auf offener Straße in Palma

Im Viertel Pere Garau in Palma de Mallorca hat ein nächtlicher Kampf zweier mit Macheten bewehrter Männer die Menschen aufgeschreckt. In der Nacht zum Dienstag gingen die schreienden Personen laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora in der Nähe der Plaza de las Columnas aufeinander los.

Während die Marokkaner zugange waren, betrachteten Anwohner von Balkons aus oder aus Fenstern das Geschehen. Die Männer brüllten sich in einer für die Nachbarn nicht verständlichen Sprache an. Der Kampf artete derart aus, dass Autos auf einer Straße stoppen mussten.

In dem Multikulti-Stadtteil Pere Garau kommt es seit jeher immer wieder zu sozialen Spannungen, Anwohner berichten von einer Zunahme von Gewalt. (it)

Alarma y estupor en la calle Lluís Martí, cerca de la plaza de las Columnas de Palma. Pasaban unos minutos de la una de la madrugada cuando los gritos de una pelea entre dos hombres despertó a prácticamente todo el vecindario.

Eran dos varones de origen marroquí que estaban enzarzados en una acalorada discusión. Los vecinos, muchos de ellos agazapados en ventanas y balcones, no daban crédito a lo que estaban presenciando. Los dos implicados iban armados de cuchillos o machetes mientras se vertían todo tipo de insultos y amenazas en un idioma que muy poca gente entendía. «Se están amenazando e insultando. Quieren matarse, pero no entiendo muy bien los motivos», explicaba un marroquí residente en la zona y testigo del incidente.

Mientras tanto, los dos hombres seguían discutiendo, y uno perseguía al otro, ambos con los machetes en la mano. Uno de los momentos más tensos se vivió justo en el instante en el que uno de los participantes -con el arma en su mano derecha- se topó de frente con dos vehículos que circulaban por esa calle de dirección única. Los conductores, para evitar problemas, pararon sus vehículos para aguardar a que cesara la bronca.