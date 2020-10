Unwetter "Alex" hat El Molinar auf Mallorca mit Meersand zugeschüttet

Spaziergänger und Freizeitsportler, die am Samstagmorgen auf Mallorca die Promenade des Meeresstadtteils El Molinar in Palma aufsuchen wollten, staunten nicht schlecht: Der Tiefausläufer "Alex" hatte am Fraitag und in der Nacht zum Smastag reichlich Sand von den Strandabschnitten angeschwemmt.

Videoaufnahmen des Palmesaner Jesús Torné auf Twitter machten rasch die Runde in den sozialen Netzwerken und wurden bald auch von der spanischen Tageszeitung Ultima Hora veröffentlicht.

Schon am Vortag hatte die aufgewühlte See viele Schaulustige angelockt. El Molinar und Portitxol sind zwei beliebte Viertel in Palma, die mit ihren Lokalen samt Meerblick bei Sonnenschein viele Einheimische und touristische Besucher anlocken. (as)