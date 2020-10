Lokalpolizei von Calvià geht härter gegen Maskensünder in Autos vor

Die Lokalpolizei von Calvià im Südwesten von Mallorca geht zunehmend härter gegen Personen vor, die sich in Autos nicht an die Maskenpflicht halten. 42 Bußgeld-Verfahren wurden im Monat Oktober im Rahmen von verstärkten Straßenkontrollen eingeleitet, wie am Dienstag offiziell mitgeteilt wurde.

Werden zwei Insassen ohne den Nasen- und Mundschutz erwischt, die nicht zusammenwohnen, droht ihnen eine Geldstrafe. Menschen dagegen, die in einem Haushalt leben, dürfen in Autos ihre Masken ablegen.

Calvià ist von der Corona-Pandemie relativ stark betroffen, doch die Anzahl der Fälle ging in den vergangenen Wochen spürbar zurück. Das dürfte auch an dort immer wieder stattfindenden Straßenkontrollen liegen. (it)