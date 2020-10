Das ist der neue Corona-Hotspot auf Mallorca

Auf Mallorca hat sich die Coronalage besonders in Manacor in den vergangenen Tagen verschlechtert. Das geht aus einer neuen Statistik des balearischen Gesundheitsministeriums hervor.

Der Anstieg der Fälle dort beträgt 20,45 Prozent in den vergangenen zehn Tagen. Momentan hat die zweitgrößte Inselstadt 106 Kranke. Damit belegt Manacor inzwischen den dritten Rang nach Palma und Inca. Vor einiger Zeit war es noch Rang 6. Es wird erwartet, dass für die Stadt Restriktionen ausgesprochen werden.

Auch woanders erhöhte sich die Zahl der Ansteckungen etwas, und zwar in folgenden Orten: Marratxí (89, zwei mehr), Montuïri (34, einer mehr), Pollença (30, einer mehr), Sa Pobla (25, einer mehr), Santa Margalida (16, zwei mehr), Andratx (13, zwei Mehr) Son Servera (12, drei mehr), Alaró (11, einer mehr), Esporles (8, drei mehr), Selva (7, einer mehr), Campanet (6, einer mehr), Consell (5, einer mehr), Llubí (5, drei mehr).

Insgesamt ist die Zahl der Fälle in 18 Gemeinden angestiegen, in 16 nahm sie ab und in 19 ist sie gleich geblieben. Das bedeutet, dass die Lage relativ stabil ist. (it)